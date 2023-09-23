Кавазашвили: «Промес - один из лучших игроков РПЛ»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Кубковая игра Промеса отличается от выступлений в чемпионате? Классный футболист всегда им остается. Промес - один из лучших игроков РПЛ. Его игра никак не отличается», - приводятся слова специалиста на страницах Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландский нападающий поучаствовал в 11 поединках за «народную команду», записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.

Сегодня, 23 сентября, «Спартак» на домашнем стадионе примет «Динамо». Дерби начнется в 19:00 по столичному времени.