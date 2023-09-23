Точилин: «Кубковая игра показала, что команда находится в хорошем психологическом состоянии»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- После Кубка у вас было на один день меньше на восстановление. Как это сказалось на подготовке команды к игре?

- Надеюсь, что никак. Надеюсь, что ребята восстановились и сегодня готовы выйти и дать бой.

- Каким образом затяжная выездная серия, отчасти и вынужденная, сказывается на команде? Ведь вам не получается и тренироваться дома.

- Да, дома у нас не получается, но мы остались в Москве после кубковой игры. Там были у нас достаточно хорошие условия, поэтому я не думаю, что это как-то могло повлиять.

- Мигель остался сегодня вне заявки, в запасе. В чем причина?

- Причина, что выйдет другой футболист вместо него.

- В одном интервью вы говорили, что команде необходимо встряхнуться. Вы уже неделю у руля. Как-то удалось встряхнуть?

- Кубковая игра показала, что команда находится в хорошем психологическом состоянии. Надеюсь, это перейдет и в сегодняшнюю игру. Мои ребята с таким же настроем выйдут.

- «Сочи» еще ни разу не побеждал «Крылья Советов». В команда обе этом знают? Если знают, то что говорят и что думают?

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- Любая серия рано или поздно заканчивается. Сегодня у нас как раз его шанс.