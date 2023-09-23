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«Спартак» выиграет в дерби, «Зенит» разберётся с «Локомотивом»: прогноз Ловчева на 9-й тур РПЛ

23 Сентября 2023 • 13:50 Комментировать
Крылья Советов
2:0
Сочи
1 1.93 X 3.70 2 4.00
2-й тайм

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозами на все матчи предстоящего девятого тура Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Крылья Советов» одолеют дома «Сочи», «Спартак» окажется сильнее «Динамо» в столичном дерби, «Зенит» сможет переиграть в Санкт-Петербурге «Локомотив», а ЦСКА потеряет очки в Ростове.

Все прогнозы Ловчева, которые он оставил в своем телеграм-канале:

  • «Крылья Советов» – «Сочи» — 2:0
  • «Балтика» – «Ахмат» — 1:2
  • «Спартак» – «Динамо» — 2:1
  • «Пари НН» – «Оренбург» — 2:1
  • «Зенит» – «Локомотив» — 3:1
  • «Ростов» – «ЦСКА» — 1:1
  • «Краснодар» – «Урал» — 2:0
  • «Факел» – «Рубин» – 1:1

Девятый тур чемпионата России стартует 23 сентября в 14:00 по мск матчем «Крылья Советов» - «Сочи». За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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