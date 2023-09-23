Осинькин рассказал о настрое «Крыльев Советов» на игру с «Сочи»

Экс-рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о настроен своих подопечных на поединок девятого тура Премьер-лиги против «Сочи».

«Сейчас у нас должен быть максимальный настрой. Мы должны быть на 100% готовы к игре, надеюсь, у нас получится», - приводит слова специалиста пресс-служба самарского коллектива.

Матч «Крылья Советов» - «Сочи» состоится сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем хозяева занимают третье место, а гости – 13-е.