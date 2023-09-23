Петржела рассказал, чего ждёт от дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался касательно предстоящего поединка «Спартак» - «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Это будет интересное дерби. В таких матчах у обеих команд почти всегда одинаковые шансы на победу. Думаю, что можно ожидать большое количество забитых мячей», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Дерби состоится сегодня, 23 сентября, на домашнем стадионе «Спартака» - «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.