Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Считаю, что «Крылья» выглядят предпочтительнее по игре. Осинькин умеет создать боевую команду. Под его руководством команда прогрессирует. Единственное, игроков потом разбирают, но от этого никуда не уйти. Возможно, у «Сочи» сейчас какой-то эмоциональный всплеск после ухода Хохлова, посмотрим. Читал недавно интервью Нобоа, он сказал, что команде нужны новые игроки. Когда это говорит капитан и лидер команды, это подтверждает наличие проблемы.

«Сочи» - это середняк на сегодняшний день. А «Крылья» сейчас смотрятся очень интересно. Особенно в атаке. Последние игры показывают, что «Крылья» сейчас выглядят гораздо лучше, чем «Сочи». Команда Осинькина должна продолжать гонку свою, поэтому, думаю, она победит. У «Сочи» сейчас тяжелая ситуация», - сказал Деменко.