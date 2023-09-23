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Деменко: «Последние игры показывают, что «Крылья» сейчас выглядят гораздо лучше, чем «Сочи» эксклюзив

23 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать (1)
Крылья Советов
2:0
Сочи
1 1.93 X 3.70 2 4.00
2-й тайм

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Считаю, что «Крылья» выглядят предпочтительнее по игре. Осинькин умеет создать боевую команду. Под его руководством команда прогрессирует. Единственное, игроков потом разбирают, но от этого никуда не уйти. Возможно, у «Сочи» сейчас какой-то эмоциональный всплеск после ухода Хохлова, посмотрим. Читал недавно интервью Нобоа, он сказал, что команде нужны новые игроки. Когда это говорит капитан и лидер команды, это подтверждает наличие проблемы.

«Сочи» - это середняк на сегодняшний день. А «Крылья» сейчас смотрятся очень интересно. Особенно в атаке. Последние игры показывают, что «Крылья» сейчас выглядят гораздо лучше, чем «Сочи». Команда Осинькина должна продолжать гонку свою, поэтому, думаю, она победит. У «Сочи» сейчас тяжелая ситуация», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Максим Деменко Сочи
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Комментарии (1)
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Wetr123
23 Сентября 2023 в 14:10
Боюсь, сочи выиграет несмотря на ...
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