«Краснодар» не продал Черникова клубу Лиги 1

В летнее трансферное окно полузащитник «Краснодара» Александр Черников мог пополнить список российских футболистов, выступающих в европейских топ-чемпионатах. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», предложение по 23-летнему Черникову делала «Ницца». Текущий лидер французской Лиги 1 тогда предлагал за россиянина 3 миллиона евро. «Краснодар» предложение отклонил, посчитав его слишком низким.

Что касается «Лиона», то в этом случае дальше разговоров дело не продвинулось. Предложений по Черникову «ткачи» «Краснодару» не делали.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Александра Черникова в 2,5 миллиона евро.