Дзагоев больше не нужен «Уралу»

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», поделился мнением о возможном трансфере полузащитника Алана Дзагоева.

«Мы отлично знаем Алана. Приглашали его в прошлом году, но он выбрал играть в Первой лиге. Раз дал согласие, то пускай играет там. Сейчас «Урал» не рассматривает его приобретение», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Последним местом работы 33-летнего полузащитника был казанский «Рубин». В прошлом сезоне Дзагоев принял участие в 20 поединках, записав на свой счет три забитых мяча. В настоящий момент Алан является свободным агентом.