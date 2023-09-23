Тихонов считает, что «Локомотив» не готов для конкуренции на высоком уровне

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о последних результатах «Локомотива».

«Железнодорожники» сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чем свидетельствует игра с «Оренбургом» (0:2). Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает», — цитирует Тихонова RT на русском.

За восемь матчей в новом сезоне чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков. На данный момент команда Михаила Галактионова располагается на восьмой позиции в РПЛ.

Завтра, 24 сентября, «красно-зеленым» предстоит непростая игра на выезде против «Зенита». Матч начнется в 16:30 по мск.