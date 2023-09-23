Нобоа и Мелкадзе - в стартовом составе «Сочи» на матч с «Крыльями Советов»

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе примут «Сочи». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд на игру.
«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович Гарре.
«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.
Поединок в Самаре начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
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