Булыкин: «Локомотив» может обыграть «Зенит», если правильно настроится»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что у «железнодорожников» есть шансы на победу в матче против петербургского «Зенита», который состоится в рамках ближайшего тура Российской премьер-лиги.

«Если команда настроится, то может обыграть чемпиона и одного из сильнейших клубов России в этом сезоне», – приводит слова Булыкина Vprognoze.

«Зенит» сейчас идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Что касается «Локомотива», «железнодорожники» занимают восьмую строчку в таблице и отстают от «Зенита» на 5 очков.