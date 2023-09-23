«Зенит» - «Локомотив»: Бубнов предсказал результат матча

В одном из центральных матчей девятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на домашнем стадионе встретится с московским «Локомотивом». Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об этом матче.

«2:0. «Зенит» по всем параметрам превосходит своего оппонента. Команда Семака делиться очками не намерена, иначе может отпустить «Краснодар». Ожидаю победы клуба из Санкт-Петербурга», - передает слова Александра Sportbox.

Поединок «Зенита» против «Локомотива» состоится завтра, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.