Ещенко: «Спартак» победит «Динамо»

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего дерби между «красно-белыми» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» победит «Динамо». Преодолел ли «Спартак» психологически неудачный отрезок? Рано или поздно они должны были начать выигрывать. Нельзя всё время проигрывать или выигрывать», - приводятся слова Ещенко на страницах «Чемпионата».

Поединок между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 23 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.