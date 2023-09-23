Сенников — об игре «Зенит» - «Локомотив»: «Надеюсь, что будет матч равных возможностей»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче девятого тура чемпионата России, в котором «Зенит» сыграет с «Локомотивом».

«Если судить по последним матчам чемпионата, то «Зенит» сильно добавил. Но я считаю, что у Галактионова подбор игроков не хуже. Надеюсь, что будет матч равных возможностей», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, основной задачей «железнодорожников» будет сдержать центральную зону соперника, где играют Барриос и Вендел.

Поединок «Зенита» и «Локомотива» пройдет в воскресенье, 24 сентября. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция события состоится на портале LiveResult.