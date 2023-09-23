«Балтика» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Ахмат
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Протокол игры
|(1:0) Харин Евгений43'
Латышонок Евгений•Радмановац Никола•Осипов Александр•Фернандес Роберто II•Жиров Александр•Гассама Натан•Гузина Гедеон•Пряхин Сергей•Бистрович Кристиян•Сото Гильермо•Энрикес Анхело
Шелия Гиорги•Бериша Бернард•Богосавац Мирослав•Челикович Ясмин•Тодорович Дарко•Камило Рейжерс•Швец Антон•Конате Мохамед II•Олейников Иван•Харин Евгений•Ильин Владимир
23 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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