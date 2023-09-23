Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

23 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Балтика
1:0
Ахмат
перерыв

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Балтика - Ахмат

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Балтика1:0Ахмат
(1:0) Харин Евгений43' 
Латышонок ЕвгенийРадмановац НиколаОсипов АлександрФернандес Роберто IIЖиров АлександрГассама НатанГузина ГедеонПряхин СергейБистрович КристиянСото ГильермоЭнрикес Анхело
Запасные: Галоян АртурКазаев ЯнДжанаев СосланБориско МаксимАванесян ТигранМаляров КириллДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванКузьмин МаксимМусаев ТамерланПуцко Александр
Шелия ГиоргиБериша БернардБогосавац МирославЧеликович ЯсминТодорович ДаркоКамило РейжерсШвец АнтонКонате Мохамед IIОлейников ИванХарин ЕвгенийИльин Владимир
Запасные: Ковачев СветославУциев РизванГбамбле НенеТимофеев АртёмТашаев РизванВолков Владислав IIМацуев МинкаилАгаларов ГамидБыстров МаратКамилов ВладиславОпарин МихаилФузато Даниэл
23 сентября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2
1
2.13 3.90 3.30
Видео
Перерыв
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
1
0
2.65 3.60 2.65
Видео
23.09.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Динамо Москва Динамо Москва
2.30 3.80 3.00
Видео
24.09.23 в 14:00
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
2.23 3.40 3.50
Видео
24.09.23 в 16:30
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1.47 4.80 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Салтыков – об обсуждениях его игры: «Голову не вскружит, я нормальный в этом плане»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Салтыков радует глаз»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» ведёт в матче с «Ахматом» после курьёзного автогола
17:17 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Пруцев и Зиньковский не так ярко играли, когда выходили в стартовом составе «Спартака»
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов объяснил успехи «Крыльев Советов»
17:09 · Россия. Премьер-лига
Как «Крылья Советов» вышли в лидеры Премьер-лиги - видео видео
17:06 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о результатах «Сочи»: «Так бывает, когда удача отворачивается от команды»
17:05 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Сочи» раскритиковал команду после поражения
16:56 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Не знаю, что значит «победа на классе»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий считает, что «Крылья Советов» заслуженно идут в лидерах РПЛ
16:47 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин объяснил, почему Изидор сильнее Дзюбы
16:44 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «То, что команда выправит свою ситуацию, у меня сомнений нет»
16:39 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» проиграл 9 последних гостевых матчей РПЛ, забив только дважды
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» рассказали, как относятся к решению Севикяна играть за сборную Армении
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко сравнил «Балтику» с британскими командами
Все новости
Рекомендуем