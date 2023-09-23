«Крылья Советов» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В девятом туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Сочи
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Протокол игры
|(1:0) Салтыков Никита4'
|(2:0) Рахманович Амар41'
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Барач Матео•Горшков Юрий•Бабкин Сергей61' (Писарский Владимир (61') •Витюгов Максим•Рассказов Николай•Рахманович Амар61' (Шитов Владислав (61') •Гарре Бенхамин61' (Иванисеня Дмитрий (61') •Салтыков Никита
Заболотный Николай•Миладинович Иван53' (Литвинов Вячеслав (53') •Юрганов Игорь•Алвес Марсело• 67'Маргасов Тимофей61' (Заика Кирилл (61') •Нобоа Кристиан• 47'Батырев Амир•Макарчук Артём•Юсупов Артур46' (Силвейра Мигел (46') •Мелкадзе Георгий•Бурмистров Никита 57'
23 сентября. Стадион "Солидарность Арена".
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