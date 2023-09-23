Гасилин выбрал фаворита в матче «Зенит» - «Локомотив»

Экс-форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался по поводу предстоящего матча «сине-бело-голубых» против московского «Локомотива» в девятом туре Премьер-лиги.

«Для меня «Зенит» - явный фаворит, это флагман нашего футбола. Команда пять лет подряд с большим отрывом и легкостью побеждает в чемпионате», - передает слова Алексея «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени.

Перед этим матчем питерцы занимают второе место в таблице РПЛ, а «железнодорожники» располагаются на восьмой позиции.