Сёмин поделился мнением о дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о столичном дерби между «Спартаком» и «железнодорожниками» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Многое будет зависеть от готовности у всех игроков. Недавнее поражение «Динамо» от «Спартака» 4:1? Это все было давно. Думаю, «Динамо» проанализирует эту ситуацию и сделает выводы», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Дерби состоится сегодня, 23 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии этой встречи «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Динамо» располагается на четвертой строчке.