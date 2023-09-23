Романцев: Головин, Миранчук и Захарян заметно прибавили после отъезда из РПЛ

Легенда московского «Спартака» Олег Романцев высказался об известных российских футболистах, выступающих за рубежом.

«Не думаю, что после отъезда Головина, Миранчука и Захаряна уровень РПЛ стал намного слабее. А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, и говорил Карпин», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин поделился советом для российских игроков, сказав им уезжать в сильные европейские чемпионаты, за что был раскритикован некоторыми депутатами и футбольными деятелями.

Напомним, Миранчук выступает за «Монако» с 2018 года, Миранчук играет за «Аталанту» с 2020 года, в Захарян прошлым летом перебрался в «Реал Сосьедад».