Смородская: «Для «Локомотива» плохо сложится матч с «Зенитом»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в беседе с журналистами высказалась о поединке девятого тура Премьер-лиги, в котором «железнодорожники» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».

«Матч сложится плохо для «Локомотива», конечно. «Локомотив» выглядит сейчас плохо. Так что пока я не вижу никаких перспектив в этом матче», - приводит слова Смородской издание Metaratings.ru.

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.