Тихонов назвал победителя в матче «Крылья Советов» - «Сочи»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем поединке между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Сочи» нечем пока похвастать, после прошлого тура свой пост покинул Хохлов, и команду ждет определенное перестроение. «Крылья» должны побеждать дома», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Встреча состоится на стадионе в Самаре сегодня, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.