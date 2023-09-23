Россия опустилась в рейтинге ФИФА: Почему за этим важно следить

Россия в обновлённом рейтинге ФИФА опустилась на одну строчку и теперь занимает 39-е место. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему за этими изменениями следует следить.

Сентябрьские матчи значения не имели

ФИФА опубликовала рейтинг, в котором дела сборной России ухудшились. Наша команда опустилась с 38-го на 39-е место. Само падение на одну строчку не критично, но радоваться этому всё равно не стоит. Как известно, сейчас сборная России не проводит официальные матчи, но товарищеские встречи тоже идут в зачёт, правда, не все.

В сентябре сборная России провела товарищеские встречи с командой Египта (дважды) и Катара. Эти встречи как раз в зачёт рейтинга ФИФА не пошли. То есть у нашей сборной просто остался показатель в 1495,53 очка. Россию же обогнал Эквадор, который набрал по сравнению с прошлой версией рейтинга 11,19 балла и теперь имеет 1486,53 в общей сложности.

Почему рейтинг важен

Хорошо, что Россию обогнал представитель Южной Америки, а не какая-то команда из Европы. Как правило, на рейтинг ФИФА редко обращают внимания, но он имеет большое значение при жеребьёвках различных международных турниров. В частности, когда речь идёт об отборе к чемпионату мира.

Прямо сейчас сборная России занимает 21-е место, если считать только европейские команды. Иными словами, очевидно, что при любом раскладе наша команда при жеребьёвке окажется в третьей корзине как минимум, что гарантирует наличие двух более сложных соперников.

Понятно, что сейчас вопрос жеребьёвок не стоит для России остро. Мы мечтаем, что нашу сборную допустят до отбора к чемпионату мира-2026, но, откровенно говоря, надежды мало. Почти наверняка этот мундиаль вновь пройдёт без нас, причём у нас не будет даже шанса побороться за путёвку.

Тем не менее, рано или поздно сборная России вернётся на международную арену. И в этот момент наша команда, как и все остальные, будет зависеть от рейтинга ФИФА. Чем ниже мы провалимся за время отсутствия на международной арене, тем хуже будет позиция, с которой мы будем стартовать. При этом очевидно, что возвращение будет крайне сложным. Из-за отсутствия международных матчей игроки сборной России не получают важного опыта. В итоге в момент возвращения сложными будут даже матчи против команд, на которые мы по привычке смотрим свысока. Поэтому чем больше будет соперников, которых мы и так считаем топовыми, тем сложнее.

Рейтинг как объект для мотивации

На самом деле именно рейтинг ФИФА может стать той самой мотивацией, которой сейчас совсем нет у сборной России. Пока мы никуда не отбираемся, можно попробовать заняться тем, чтобы улучшать позиции на будущее. Конечно, эта задача не слишком волнует с профессиональной точки зрения, но это лучше, чем играть совсем уж без цели. В этом случае надо будет стараться договариваться с потенциальными соперниками на условиях, чтобы матчи шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Роман Андреев