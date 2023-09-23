Нигматуллин: «Дерби между «Спартаком» и «Динамо» станет украшением тура»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Дерби станет украшением тура. «Красно‑белым» явно пошла на пользу двухнедельная пауза. Команда взбодрилась и стала играть гораздо лучше. Но фаворита в предстоящей игре точно нет», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 23 сентября. Начало встречи запланировано в 19:00 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет на Liveresult.ru.