Бубнов рассказал, как завершится матч «Пари НН» - «Оренбург»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке между «Пари НН» и «Оренбургом» в рамках девятого тура чемпионата России.

«1:2. «Оренбург» при новом тренере ни одной игры не проиграл. В атаке хорошо выглядят, оборона неплохая. Уральцы острее соперника играют впереди, прогнозирую победу гостей», - передает слова эксперта Sportbox.

После восьми туров чемпионата России хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости располагаются на 11-й строчке.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.