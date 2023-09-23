Ледяхов: «Спартак» находится не в лучшей форме, как и «Динамо»

Футбольный специалист Игорь Ледяхов, который работает во владикавказской «Алании», высказался о предстоящем поединке девятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо».

«Игра будет интересной. «Спартак» находится не в лучшей форме, как и «Динамо». Обе команды в одинаковом положении. Прежде всего для болельщиков матч будет интересным», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.