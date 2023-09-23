В «Зените» сообщили, что ждут возвращения Бакаева из аренды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об уходе в аренду полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Напомним, ранее футболист отправился в арабский «Аль-Вахда».

«Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернется к нам с хорошим игровым временем», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Функционер отметил, что «Зенит» ждет возвращения Бакаева и верит, что игрок сможет перезагрузиться.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл в восьми матчах за «Зенит» и отдал один голевой пас. Контракт Бакаева с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 млн евро.