Тихонов оценил шансы в матче «Балтика» - «Ахмат»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о поединке девятого тура чемпионата России между калининградской «Балтикой» и грозненским «Ахматом».

«У «Балтики» никак не выходит выйти на пик своих возможностей. «Ахмат» же набирает обороты. Подавляющего преимущества у грозненцев быть не должно, и все же они сейчас сильнее», - передает слова Тихонова Metaratings.ru.

Поединок между «Балтикой» и «Ахматом» состоится сегодня, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После восьми туров хозяева занимают последнее место в таблице, а гости находятся на десятой позиции.