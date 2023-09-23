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Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит игры «Спартака»

23 Сентября 2023 • 10:42 Комментировать

Экс-член совета директоров столичного «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о том, что его брат Леонид Федун покинул Россию.

«Не хочу об этом говорить. Я вообще не понимаю этих сплетен и инсинуаций. Уверен, что он еще придет на матч «Спартака», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун покинул пост президента «красно-белых» летом прошлого года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет сегодня, 23 сентября, начало – 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Андрей Федун
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