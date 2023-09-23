Андрей Федун уверен, что его брат Леонид в будущем посетит игры «Спартака»

Экс-член совета директоров столичного «Спартака» Андрей Федун поделился мнением о том, что его брат Леонид Федун покинул Россию.

«Не хочу об этом говорить. Я вообще не понимаю этих сплетен и инсинуаций. Уверен, что он еще придет на матч «Спартака», - приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Леонид Федун покинул пост президента «красно-белых» летом прошлого года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет.

Ближайший матч «Спартак» проведет против «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет сегодня, 23 сентября, начало – 19:00 по московскому времени.