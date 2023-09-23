Борис Игнатьев: «Зенит» по всем параметрам выше «Локомотива»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Всегда живешь тем, что видишь перед глазами. Конечно, «Зенит» по всем параметрам выше, чем «Локомотив», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге завтра, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на восьмой позиции.