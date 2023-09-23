Тихонов высказал мнение о матче «Зенит» - «Локомотив»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Зенит» набрал темп и рвется к очередному титулу. Чтобы догнать «Краснодар», питерцам не хватает лишь одного очка. Я не думаю, что они упустят их в матче с «Локомотивом», - приводит слова эксперта RT.

Матч «Зенит» - «Локомотив» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге завтра, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.