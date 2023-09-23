Корнеев: «Динамо» может забить несколько мячей «Спартаку» и начать авантюру»

Российский футбольный специалист Игорь Корнеев поделился мнением о предстоящем поединке между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» тоже штормит. «Динамо» может забить несколько мячей и начать авантюру. У них пока не находится ребят, как, например, в «Зените», которые определяют ритм игры», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Московское дерби состоится сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка организует Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Спартак» идет на шестом месте, а «Динамо» - на четвертом.