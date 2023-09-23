Селюк: «Спартак» выиграет и будет забито много мячей»

Агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от предстоящего поединка между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Спартак» выиграет и будет забито много мячей. Но для любителей ставок мой прогноз следующий - обе команды забьют», - передает слова агента «Спорт КП».

Столичное дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 23 сентября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча хозяева занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, в гости располагаются на четвертой позиции.