Экс-игрок «Спартака» Робсон: «Не думаю, что я готов стать тренером»

Бывший бразильский нападающий Луис Робсон, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Спартак», высказался о возможном начале тренерской карьеры.

«Я тренер? Ха-ха, никогда такая мысль в голову не приходила. Не думаю, что я готов к такой работе», - передает слова Робсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Луис защищал цвета «народной команды» с 1997 по 2001 год.

В данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиге. Ближайший матч в чемпионате страны подопечные Гильермо Абаскаля проведут против столичного «Динамо» в этот уик-энд.