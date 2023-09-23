Бубнов предсказал точный счёт в матче «Крылья Советов» - «Сочи»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече «Крыльев Советов» и «Сочи» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«3:1. «Крылья» больше всех забили, у них уже 19 мячей, играют дома, имеют сбалансированный состав. А у «Сочи» тяжёлый период. Самарский клуб выглядит фаворитом», - передает слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 23 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.