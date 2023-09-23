Медведев высказался об интересе «Зенита» к Бителло

Александр Медведев, который является председателем совета директоров петербургского «Зенита», прокомментировал информацию об интересе к бразильцу Бителло, перешедшему недавно в московское «Динамо».

«Зенит» интересовался Бителло? Это всё из серии слухов. Или хотели, чтобы в «Динамо» Бителло срочно взяли», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре. 23-летний центральный полузащитник подписал долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек провел одну встречу.