Тихонов - о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Счёт будет крупным»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем дерби между «красно-белыми» и «Динамо» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Счёт будет крупным. В последний раз соперники встречались в Кубке России, тогда «красно-белые» победили 4:1. Здесь будет похожий матч. Обе команды забивные», - передает слова Тихонова RT.

Дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.