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Робсон готов вернуться в «Спартак»

23 Сентября 2023 • 09:23 Комментировать

Бывший нападающий московского «Спартака» Луис Робсон в разговоре с журналистами рассказал о том, что хотел бы получить должность в структуре «красно-белых».

«Я открыт к таким предложениям. Конечно, там, может быть, не президентом, но какое-то место в клубе я готов занять. Но это дело клуба предлагать мне. Я бы согласился», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Робсон выступал за «народную команду» с 1997 по 2001 год.

По итогам восьми туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 13 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «красно-белые» на своем поле встретятся с «Динамо».

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Спартак Москва Луис Робсон
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