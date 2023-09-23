Прогноз на матч «Балтика» - «Ахмат» от Бубнова

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка девятого тура Российской премьер-лиги между калининградской «Балтикой» и грозненским «Ахматом».

«1:2. «Ахмат» при Ромащенко не проигрывает. Грозненцы в атаке опаснее, да и оборона у них опытная. В этой игре отдам предпочтение «Ахмату», - цитирует эксперта Sportbox.

Поединок состоится на стадионе в Калининграде сегодня, 23 сентября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

«Балтика» занимает последнее место в таблице, а «Ахмат» находится на десятой строчке.