Бубнов дал прогноз на дерби «Спартак» - «Динамо»

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги состоится поединок между «Спартаком» и «Динамо». Своим мнением по этой встрече поделился бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«2:2. Атакующий потенциал у обоих коллективов высокий, при этом хватает и у тех, и у других проблем в обороне. Жду обоюдоострой игры. Не думаю, что кому-то удастся добыть разгромную победу», - приводит слова эксперта Sportbox.

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.