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Российские звёзды футбола едут в провинцию

24 Сентября 2023 • 09:14 Комментировать

Новости о переходах вчерашних футбольных звёзд в малознакомые провинциальные клубы всегда становятся событием в информационных лентах. Вот и новость о переходе Дениса Глушакова в «Спартак» из Костромы не осталась без внимания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «героях вчерашних дней», оказавшихся на закате карьеры в российской глубинке.

В Кострому 

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в одноимённой команде, только далеко за пределами Московской кольцевой автодороги. Кострома – областной центр в цепи городов Золотого кольца – стала пристанищем для Дениса, который в национальной сборной сыграл 57 матчей и забил в них пять мячей. Звёздный сезон для Глушакова – это чемпионство «красно-белых» в 2017-м. В самой Костроме Глушаков будет не таким уж частым гостем. Команда тренируется преимущественно в Подмосковье и только на домашние поединки отправляется в 266-тысячный город. В «золотом» дивизионе Второй лиги «Спартаку» пока сложно конкурировать с вчерашними неудачниками Первой лиги и лидерами из Второй. После десяти проведённых игр в активе костромичей только шесть набранных очков и последнее, десятое место в таблице. Поклонники «Спартака» верят, что приход Глушакова поможет переломить ситуацию.

Шишкин в Ногинске

В географической близости от столицы, в Ногинске, в 36 лет завершал свою игровую карьеру Роман Шишкин. Для уроженца Воронежа золотой эпохой в карьере стал период, проведённый в столичных клубах: «Спартаке» – с 2004 по 2010 год и в «Локомотиве» – с 2010 по 2017 год. В рядовом городе Московской области Шишкин провёл более двух лет и, несмотря на то, что являлся защитником, в 41-й проведённой игре отличился четыре раза.

На закате карьеры Ренат Янбаев в свой родной Ногинск привёз в качестве героев чемпионата Европы–2008 Романа Павлюченко и Александра Самедова. В «довесок» к ним шёл Александр Шешуков. Для Самедова визит в Ногинск был сродни физкультурной паузе – нельзя ведь резко заканчивать профессиональную карьеру. Павлюченко после выступления за «Урал» в 2016-2017 годах планировал повесить бутсы на гвоздь, но на любительском уровне ещё наведывался в Подмосковье.

Тула опускалась до любителей

В Туле, в любительской футбольной лиге, в 36 лет заканчивал свой игровой путь Егор Титов – еще одна легенда «Спартака» «девяностых». Шестнадцать лет, проведённые в звёздный период «красно-белого» лидерства в российском футболе, сделали Егора Ильича знаковой фигурой. После «Спартака» были ещё «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Закат карьеры Титова прошёл в Туле, которая, как ни странно, пребывала в 2012 году вне профессионального футбола. Вместе с Титовым в 2012 году в Туле оказались Дмитрий Парфёнов, Дмитрий Хлестов и Вадим Евсеев. Нынешние наставники клубов Первой лиги Парфёнов и Евсеев словно присматривались к городу «оружейников» на предмет последующего трудоустройства уже в качестве тренера. Российский «Барези» Дмитрий Хлестов, завершив 11-летнюю карьеру в «Спартаке», поиграл за «Бешикташ» в 2000 – 2002 годах. Уже «позднего» Хлестова увидели в Воскресенске (2011) и Люберцах (2011). Тула стала ещё одной «перевалочной базой» год спустя.

Российские футболисты, оказавшиеся в провинции

Игрок

Клуб

Год

Денис Глушаков

«Спартак» (Кострома)2023
Роман Шишкин«Знамя» (Ногинск) 2022
Роман Павлюченко«Знамя» (Ногинск) 2019
Александр Самедов«Знамя» (Ногинск) 2019
Ренат Янбаев«Знамя» (Ногинск) 2019
Александр Шешуков«Знамя» (Ногинск) 2019
Дмитрий Хлестов«Арсенал» (Тула), ЛФЛ2012
Дмитрий Парфёнов«Арсенал» (Тула), ЛФЛ2012
Вадим Евсеев«Арсенал» (Тула), ЛФЛ2012
Егор Титов «Арсенал» (Тула), ЛФЛ2012
Константин Лицин
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Спартак Москва Роман Павлюченко Егор Титов Роман Шишкин Денис Глушаков Вадим Евсеев Дмитрий Парфёнов
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