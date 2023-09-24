Российские звёзды футбола едут в провинцию

Новости о переходах вчерашних футбольных звёзд в малознакомые провинциальные клубы всегда становятся событием в информационных лентах. Вот и новость о переходе Дениса Глушакова в «Спартак» из Костромы не осталась без внимания. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «героях вчерашних дней», оказавшихся на закате карьеры в российской глубинке.

В Кострому

Экс-игрок столичного «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в одноимённой команде, только далеко за пределами Московской кольцевой автодороги. Кострома – областной центр в цепи городов Золотого кольца – стала пристанищем для Дениса, который в национальной сборной сыграл 57 матчей и забил в них пять мячей. Звёздный сезон для Глушакова – это чемпионство «красно-белых» в 2017-м. В самой Костроме Глушаков будет не таким уж частым гостем. Команда тренируется преимущественно в Подмосковье и только на домашние поединки отправляется в 266-тысячный город. В «золотом» дивизионе Второй лиги «Спартаку» пока сложно конкурировать с вчерашними неудачниками Первой лиги и лидерами из Второй. После десяти проведённых игр в активе костромичей только шесть набранных очков и последнее, десятое место в таблице. Поклонники «Спартака» верят, что приход Глушакова поможет переломить ситуацию.

Шишкин в Ногинске

В географической близости от столицы, в Ногинске, в 36 лет завершал свою игровую карьеру Роман Шишкин. Для уроженца Воронежа золотой эпохой в карьере стал период, проведённый в столичных клубах: «Спартаке» – с 2004 по 2010 год и в «Локомотиве» – с 2010 по 2017 год. В рядовом городе Московской области Шишкин провёл более двух лет и, несмотря на то, что являлся защитником, в 41-й проведённой игре отличился четыре раза.

На закате карьеры Ренат Янбаев в свой родной Ногинск привёз в качестве героев чемпионата Европы–2008 Романа Павлюченко и Александра Самедова. В «довесок» к ним шёл Александр Шешуков. Для Самедова визит в Ногинск был сродни физкультурной паузе – нельзя ведь резко заканчивать профессиональную карьеру. Павлюченко после выступления за «Урал» в 2016-2017 годах планировал повесить бутсы на гвоздь, но на любительском уровне ещё наведывался в Подмосковье.

Тула опускалась до любителей

В Туле, в любительской футбольной лиге, в 36 лет заканчивал свой игровой путь Егор Титов – еще одна легенда «Спартака» «девяностых». Шестнадцать лет, проведённые в звёздный период «красно-белого» лидерства в российском футболе, сделали Егора Ильича знаковой фигурой. После «Спартака» были ещё «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Закат карьеры Титова прошёл в Туле, которая, как ни странно, пребывала в 2012 году вне профессионального футбола. Вместе с Титовым в 2012 году в Туле оказались Дмитрий Парфёнов, Дмитрий Хлестов и Вадим Евсеев. Нынешние наставники клубов Первой лиги Парфёнов и Евсеев словно присматривались к городу «оружейников» на предмет последующего трудоустройства уже в качестве тренера. Российский «Барези» Дмитрий Хлестов, завершив 11-летнюю карьеру в «Спартаке», поиграл за «Бешикташ» в 2000 – 2002 годах. Уже «позднего» Хлестова увидели в Воскресенске (2011) и Люберцах (2011). Тула стала ещё одной «перевалочной базой» год спустя.

Российские футболисты, оказавшиеся в провинции