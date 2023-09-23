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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рекорды «Краснодара»: в России будет новый чемпион или «быки» проиграют уже в эти выходные

23 Сентября 2023 • 11:07 Комментировать

«Краснодар» продолжает сохранять лидерство в чемпионате России. Подопечные Владимира Ивича подходят к домашней игре против «Урала», занимая первое место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко. И южанам нужна победа, чтобы не позволить питерскому клубу догнать себя.  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о шансах на чемпионский титул «Краснодара» в этом году, попутно вспоминая рекорды, которые установил клуб в текущем сезоне.

Лучший старт

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу чемпионата России уже с первых туров. После третьего игрового дня, в котором был набран очередной максимум очков, «быки» установили личный рекорд. Если бы не пропущенный на восьмой добавленной минуте мяч от Антона Миранчука в домашней игре пятого тура, то «Краснодар» и вовсе мог одержать пять побед на старте сезона! Но даже при таком раскладе Ивич и его подопечные удерживают первую строчку в турнирной таблице.

Три неудачи

За восемь сыгранных туров «Краснодар» трижды сыграл вничью. Кроме отмеченного компромиссного результата с «Локомотивом», южане поделили очки с «Факелом» и «Ахматом». Особенно неожиданной стала нулевая ничья в Воронеже. При этом «Краснодар» был наравне с «Факелом». «Быки» провели 36 опасных атак и получили в ответ 33. Однако если ты попадаешь в створ только один раз, то сложно ждать победы. С «Ахматом» у «Краснодара» перевес по опасным атакам был двукратным (59 против 30). Но четырёх ударов в створ не хватило для того, чтобы набрать максимум. Виной тому быстрый пропущенный мяч от Ивана Олейникова на третьей минуте. Отметим, что «Краснодар» впервые в сезоне пропустил первым. Отличный шанс для «Урала» воспользоваться этим.

Шансы «Урала»

Екатеринбургский клуб дышал в затылок «Краснодару» в течение первых пяти туров. Разница была лишь в том, что «шмели» потеряли два очка во второй игровой день. В остальном команда Виктора Ганчаренко не уступала «Краснодару». Механизм развалился в матче против «Зенита». Четыре безответных мяча выбили «Урал» из колеи. И теперь питерский клуб готовится «штурмовать» южан. Налицо проблема «шмелей» в атаке. За три последних тура екатеринбургский клуб не только не сумел одержать победу (одно набранное очко), но и не забил ни одного гола. Поэтому ставка на быстрый мяч в матче с «Краснодаром» отпадает.

Лучшие результаты «Краснодара»

Стоит согласиться с капитаном «Краснодара» Матвеем Сафоновым, что делать выводы рано.  За двенадцать сезонов в элите чемпионата России «быки» трижды брали бронзовые награды – в сезонах- 2014/15, 2018/19 и 2019/20. Медали были завоёваны в двух сезонах из пяти последних, но после этого провал с падением на десятое место. Ивич прививает команде атакующий стиль, делая упор на невероятную работу на тренировках. Похоже, что у нас есть шанс на прекращение гегемонии «Зенита» и появление нового чемпиона из провинции. Надеемся, что «Краснодар» сможет удержать свои лидерские позиции, и в ноябре нас ждёт решающий матч первого круга в Санкт-Петербурге.

Итоги выступлений «Краснодара» в последних сезонах

Сезон
Место
2022/20236
2021/20224
2020/202110
2019/20203
2018/20193
Константин Лицин
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