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Ринат Билялетдинов рассказал, чего стоит опасаться «Зениту» в матче с «Локомотивом»

22 Сентября 2023 • 23:47 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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24.09 16:30

Российский тренер Ринат Билялетдинов порассуждал об одном из самых громких матчей девятого тура РПЛ, а именно противостояния в Санкт-Петербурге «Зенита» и «Локомотива». Игра назначена на 24 сентября, это воскресенье.

«Не самое удачное у «Локомотива» время, чтобы ехать к «Зениту». Петербуржцы набрали ход, а «железнодорожники» ещё не в лучших кондициях, но шансы у гостей всё же есть. «Локо» может подловить хозяев на недооценке соперника, Галактионов в состоянии сыграть на этом», - делится Билялетдинов с RT.

Эксперт пояснил, что несколько удачных действия от игроков «Локомотива» могут привести гостей к голу и это выбьет тренерский штаб Сергея Семака из колеи.

Напомним, что «Зенит» перед девятым туром идёт на чистом втором месте, «Локо» - на втором, у команд 17 и 12 баллов соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Ринат Билялетдинов
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