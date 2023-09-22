Агент Дркушича рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, что 23-летний футболист получил повержедение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака» (0:1).

«Ваня чувствует себя хорошо, восстановление идет по плану. Мы надеемся, что на следующей неделе он начнет работать с командой», - приводит слова Ратковицы «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне словенец принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Соглашение Дркушича с сочинским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.