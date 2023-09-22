Точилин рассказал, как «Сочи» будет усиливаться вне трансферного окна

Старый-новый главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, как клуб будет усиливаться сейчас, когда трансферное окно уже завершилось.

«Трансферное окно закрыто, усиления нет. Будем пытаться улучшить свою игру и результат внутренними резервами. Под зиму усиления ещё не наметили, у нас осень», - рассказал Точилин «Матч ТВ».

Ранее некоторые игроки сочинцев рассказывали, что клубу нужны усиления состава.

Напомним, что Точилин возглавил «Сочи» после недавнего поражения от «Спартака» в Москве (0:1). После матча тренерский мостик клуба покинул Дмитрий Хохлов.

Завтра в рамках первого матча девятого тура РПЛ сочинцы встретятся в гостях с одним из лидеров РПЛ - «Крыльями Советов».

Текстовую трансляцию поединка самарцев и южан проведёт наш портал.