Наумов объяснил, почему «Локомотив» не запретил играть Изидору против себя

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов рассказал, от каких условий договора зависит выступление нападающего Вильсона Изидора против столичного клуба.

Спортивный функционер отметил, что у француза будет повышенная мотивация в предстоящем поединке, так как она всегда присутствует против своей бывшей команды.

«Если условия аренды Изидора таковы, что зарплату ему полностью платит «Зенит», то «Локомотиву» было невозможно прописать в договоре пункт о том, что нападающий не может играть против «железнодорожников». А зарплату Вильсону явно полностью платят питерцы», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, что Изидор пополнил ряды «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.