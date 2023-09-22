Наумов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Локомотивом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против питерского «Зенита».

Спортивный функционер отметил, что команда с берегов Невы является явным фаворитом, и «железнодорожникам» нужно очень хорошо подумать над планом на игру.

«Локомотиву» нужно показать боевой дух. Это всегда было его отличительно чертой, но в последних матчах, к сожалению, теряется. Необходимо бороться на каждом участке поля, как это делают Карпукас и Баринов», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Поединок состоится в воскресенье, 24 сентября, и начнётся в 16:30 по московскому времени.