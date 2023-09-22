Молодой вратарь «Оренбурга»: «После дебюта за клуб теперь узнают на улице»

Молодой голкипер «Оренбурга» Андрей Ходанович рассказал, как дебют за уральский клуб в его основном составе отразился на повседневной жизни.

«Изменений в жизни никаких. Я просто выхожу и играю, в том году играл во Второй лиге, в этом тоже. А в Кубке России дают возможность проявить себя в главной команде. Но иногда такое бывает, что на улице узнают, на рынке скидки делают», - цитирует 19-летнего вратаря «Матч ТВ».

Напомним, что молодой футболист два раза сыграл за оренбуржцев в Кубке России (против «Сочи» (2:0) и «Факела» (0:0) и стоял на воротах в разгромно проигранном матче с «Ахматом» в пятом туре РПЛ (0:4).