«Спартак» Кержакова победил в чемпионате Сербии второй раз кряду

«Спартак» из Суботицы, который возглавляет российский тренер Александр Кержаков, одержал вторую победу в чемпионате Сербии подряд. В пятницу спартаковцы обыграли дома «Вождовац» - клуб, что занимает четвёртое место в турнирной таблице и идёт выше команды россиянина.

Матч, прошедший в Суботице, завершился минимальной победой местных любимцев – 1:0. Единственный гол матча в концовке забил с пенальти Огнен Мудрински.

Отметим, что команда Кержакова идёт пока без ничьих. У «Спартака» в восьми турах четыре победы и четыре поражения, 12 очков и шестое место турнирной таблицы.

В девятом туре сербского элитного дивизиона «Спартак» сыграет в гостях с клубом «Нови Пазар». В туре седьмом подопечные Кержакова обыграли с уверенным счётом «Войводину» (2:0).