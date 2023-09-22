Агент рассказал, как теперь живёт Марат Измайлов

Футбольный агент Паулу Барбоза, чьим клиентом некогда был Марат Измайлов, рассказал, чем сейчас занимается бывший игрок сборной России и португальских «Спортинга» и «Порту».

«У него сейчас все хорошо. Находится в Москве. Думаю, он вчера там хорошо отметил день рождения. Из того, что мне известно — у него много друзей, он много путешествует и иногда играет в футбол в товарищеских матчах с друзьями. У него прекрасная жизнь», - цитирует Барбозу «Матч ТВ».

Напомним, что Измайлов является воспитанником столичных «Торпедо» и «Локомотива», за «железнодорожников» выступал первые семь лет взрослой карьеры. В 2007 году уехал в лиссабонский «Спортинг», с 2013 по 2015 годы принадлежал другому португальскому топ-клубу – «Порту», играл в это время в арендах за «Габалу» и «Краснодар». В 2016 году на год вернулся в «Краснодар» на постоянный контракт, в 2017 году завершил карьеру будучи игроком московского «Арарата».

«Марат пока не говорит о желании стать тренером или функционером, но как известно, он очень любит футбол», - добавил Барбоза.