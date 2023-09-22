Аршавин считает, что у Дзюбы будет особая мотивация на игру с «Зенитом»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о предстоящей игре против «Локомотива».

«Очень жду матча. Мне кажется, что «Зенит» сейчас в хорошей форме и имеет высокие шансы на победу. Будет ли особая мотивация у Дзюбы? Он будет вдвойне мотивирован на эту игру», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

После восьми туров «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. «Железнодорожники» находятся на восьмой позиции, имея в своем активе 12 баллов.

Очное противостояние «Зенита» и «Локомотива» пройдет 24 сентября. Стартовый свисток запланирован на 16:30 по мск.